Coronavirus, le nuove regole del Dpcm del 25 ottobre

Stop alle palestre, ristoranti e bar chiusi alle 18. Tutto ciò che c’è da sapere

Nuove misure per locali, sport e scuola. Con il DPCM (Decreto del Presidente del Conisiglio dei Ministri) del 25 ottobre, che entra in vigore da oggi e sarà valido fino al 24 novembre, si cerca di fermare il Coronavirus intervenendo sui luoghi e sulle occasioni considerati ad alto rischio di diffusione del contagio.

MASCHERINA

È raccomando l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di

almenoun metro. È raccomandato non ricevere in casa persone diverse dai conviventi, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

SCUOLA

Si svolgerà in presenza l’attività didattica per materna, elementari, medie e per i servizi educativi per l’infanzia. Le scuole superiori adotteranno una Dad pari al 75% delle attività e dunque un 25% in presenza su tutto il territorio nazionale,uniformando le ordinanze regionali.

SPOSTAMENTI

È fortemente raccomandato di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio,per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

CINEMA E TEATRI

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali,sale da concerto,sale cinematografiche

e in altri spazi anche all’aperto.

SPORT

• Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni

luogo, sia pubblico sia privato;

• Restano con sentiti gli eventi e le competizioni sportive, nonché le sedute di allenamento degli

atleti agonisti, riguardanti gli sport individuali e di squadra, riconosciuti dal Coni ,dal Cip e dalle rispettive federazioni sportive nazionali,ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali all’interno di impianti

sport ivi utilizzati a porte chiuse,ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico;

• Lo svolgimento degli sport di contatto è vietato salvo che per le competizioni professionisti che nonché dilettantistiche di livello nazionale e comunque nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali;

• Sono sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludicoamatoriale.

BAR E RISTORANTI

• Bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie sono aperti al pubblico dalle ore 5.00 fino alle 18.00;

• È consentita la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti;

• Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone, salvo che si tratti di conviventi;

• Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto,con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

• Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

• Sono consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale,che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

DISCOTECHE

Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo insale da ballo e discoteche e locali assimilati,all’aperto o alchiuso.

SALE GIOCHI

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò.

FIERE E CONGRESSI

Sono vietate l esagre, le fiere e gli altri analoghi eventi. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di protocolli validati dal CTS (Comitato Tecnico Scientifico) e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni e dalle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità dirispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi,ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

CHIUSURA STRADE E PIAZZE

Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere di sposta la chiusura al pubblico, dopo le ore21,00, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

PARCHI DIVERTIMENTI

Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative e deducative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.

CONCORSI PUBBLICI E PRIVATI

• Sono sospese procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica. Dalla sospensione sono esclusi quelli per il personale sanitario e per quello della protezione civile;

• Sono salve le procedure in corso e quelle per le quali esistono specifici protocolli organizzativi validati dal CTS.

