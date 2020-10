Serie B, 4°giornata: Empoli e Cittadella tengono la testa, ancora senza vittorie il Monza

0 0

In principio era un trio, ora resistono in due. La vetta della classifica di serie B resta un discorso fra Empoli e Cittadella, entrambe vittoriose, mentre perde terreno la Salernitana, bloccata sul pareggio, così come continua a non vincere il Monza, ovvero la grande favorita di inizio stagione.

Il primo turno infrasettimanale del campionato cadetto lascia Empoli e Cittadella al comando della classifica: i toscani superano in rimonta la Spal (ancora a secco di successi) dimostrando solidità e carattere, mentre i veneti regolano in casa il Pordenone e si confermano una delle formazioni più accreditate per stazionare al vertice. Pareggia, invece, la Salernitana che alla vigilia della quarta giornata condivideva con le altre due il primo posto: i campani tornano da Vicenza con un punto, qualche rimpianto e la soddisfazione di restare imbattuta come le due battistrada e come pure la Reggina che nel derby calabrese contro il Cosenza non è andata oltre lo 0-0 sbagliando anche un rigore con Denis nel primo tempo. Chi continua a non vincere, oltre alla Spal e al Pordenone, è anche il Monza che in estate era stata accreditata dei favori dopo un calciomercato sontuoso ma che è ancora all’asciutto seppur con una partita da recuperare ed i tanti casi di positività al Covid che ne hanno ovviamente minato qualche certezza; l’1-1 ottenuto a Pisa ha comunque deluso la truppa brianzola dopo l’iniziale vantaggio e ringalluzzito i toscani, anch’essi alla ricerca del primo successo stagionale. Seconda vittoria di fila, viceversa, per il Chievo che batte di misura il Brescia, mentre dopo due successi si ferma il Frosinone, bloccato in casa sullo 0-0 dall’Entella; primo successo stagionale rinviato per la Cremonese che al Via del Mare di Lecce si porta sul 2-0 e viene ripresa sul 2-2 dalla squadra di Corini. In ultima posizione, infine, resta il Pescara con un solo punto all’attivo, il pesantissimo 0-4 incassato a Venezia e la panchina di Massimo Oddo che inizia a scricchiolare leggermente.

Al comando della classifica marcatori con 3 ciascuno ci sono Mazzocchi (Reggiana), Diaw (Pordenone) e Tutino (Salernitana), seguiti a quota 2 da Liotti e Menez (Reggina), Marconi e Vido (Pisa), Djuric e Kupisz (Salernitana), Moreo (Empoli), Aramu (Venezia), Garritano (Chievo), Maistro (Pescara), Ndoj (Brescia) e Gargiulo (Cittadella).

CLASSIFICA: Empoli e Cittadella 10; Salernitana 8; Venezia, Frosinone e Chievo 7; Reggina 6; Lecce 5; Ascoli, Reggiana, Cosenza e Brescia 4; Cremonese, Pisa, Monza, Spal, Pordenone ed Entella 3; Vicenza 2; Pescara 1. *una partita in meno.

di Marco Milan

