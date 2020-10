Serie B, 3°giornata: Cittadella fermato sul pari, Empoli e Salernitana agganciano la vetta

0 0

Read Time 1 Minute, 42 Second

Venti reti, due successi esterni ed un solo 0-0 nella terza giornata del campionato di serie B che vede l’ex capolista solitaria Cittadella bloccata sul pari a Cosenza ed agganciata al comando della classifica da Empoli e Salernitana, entrambe vittoriose.

Il Cittadella a Cosenza ha segnato subito ma ha poi incassato il ritorno dei calabresi che hanno raggiunto il pareggio e sfiorato pure la vittoria, anche se l’1-1 finale è sufficiente ad Empoli e Salernitana per agguantare i veneti al comando della classifica. I toscani di Dionisi hanno espugnato Pescara per 2-1, mentre i campani di Castori hanno travolto 4-1 il Pisa grazie alle doppiette di Tutino e Kupisz. Seconda vittoria consecutiva per il Frosinone che supera di misura l’Ascoli e si porta a 6 punti, uno in più della Reggina, rimontata sull’1-1 in pieno recupero a Chiavari dall’Entella, mentre il ritorno in panchina di Diego Lopez al posto di Delneri coincide col primo successo stagionale del Brescia che si impone 3-0 sul Lecce nella partitissima di giornata; prima vittoria anche per il Chievo che sbanca Reggio Emilia e condanna la Reggiana alla prima sconfitta casalinga dal dicembre del 2018. Spettacolare il 3-3 fra Pordenone e Spal, partita giocata nel piccolo stadio di Lignano Sabbiadoro che ospiterà le gare casalinghe dei friulani. Termina 0-0, infine, Cremonese-Venezia coi grigiorossi ancora alla ricerca del primo successo stagionale, così come Monza e Vicenza che hanno visto la loro partita rinviata a causa dei troppi positivi al Covid della formazione lombarda.

In testa alla classifica dei marcatori c’è la coppia composta da Diaw (Pordenone) e Tutino (Salernitana) con 3 reti, seguiti da Liotti e Menez (Reggina), da Moreo (Empoli), Mazzocchi (Reggiana), Vido (Pisa), Maistro (Pescara), Ndoj (Brescia) e Kupisz (Salernitana), tutti a quota 2.

CLASSIFICA: Empoli, Salernitana e Cittadella 7; Frosinone 6; Reggina 5; Lecce, Reggiana, Venezia, Brescia e Chievo 4; Cosenza, Spal e Pordenone 3; Cremonese, Pisa, Monza* ed Entella 2; Vicenza*, Ascoli e Pescara 1. *una partita in meno.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com