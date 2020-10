Serie B, 2°giornata: Cittadella unica a punteggio pieno, Reggiana e Reggina super

Read Time 1 Minute, 50 Second

Comanda il Cittadella dopo le prime due giornate del campionato di serie B. Gli uomini di Venturato, infatti, guardano tutti dall’alto dei loro 6 punti, unica squadra a far bottino pieno dopo i primi 180 minuti. Bene le neopromosse, mentre stentano ancora due delle favorite, ovvero Monza e Spal.

Il Cittadella è ormai una realtà consolidata della serie B ed il suo primato è provvisorio ma per nulla casuale dopo anni di programmazione ed un allenatore come Venturato ormai in totale simbiosi con l’ambiente. I veneti regolano in casa il Brescia 3-0 coi gol degli attaccanti Ogunseye e Tsadjout e quello di Gargiulo, rimanendo al comando della classifica cadetta, approfittando di una situazione di equilibrio generale che porta il Monza, forse la favorita principale per la promozione, ad aver conquistato 2 soli punti, frutto degli 0-0 contro Spal ed Empoli. Proprio la Spal, altra pretendente al salto di categoria, stenta ancora e dopo il pari all’esordio nello scontro diretto col Monza pareggia pure in casa contro il Cosenza che agguanta l’1-1 a Ferrara proprio in extremis. Prestazioni superlative per due neopromosse come Reggiana e Reggina: gli emiliani sbancano Chiavari ed infliggono un netto 2-0 all’Entella, mentre i calabresi travolgono 3-1 il Pescara dopo lo spavento del rigore iniziale fallito dagli abruzzesi. Prima vittoria per il Lecce, corsaro ad Ascoli, e per il Frosinone, vittorioso per 2-0 a Venezia. Ancora senza successi, viceversa, il Pordenone, rimontato sull1-1 in casa del Vicenza, ed il Chievo, superato in rimonta al Bentegodi dalla Salernitana di Castori. Pari, infine, tra Pisa e Cremonese in una gara fra squadre ancora alla ricerca di stabilità ma con le carte in regola per tentare l’assalto alla zona playoff.

In testa alla classifica marcatori la coppia della Reggina Menez-Liotti, oltre a Mazzocchi (Reggiana) ed Ogunseye (Cittadella), tutti e quattro a quota 2 reti. Fra gli altri ad un gol i bomber Donnarumma (Brescia), La Mantia (Empoli), Diaw (Pordenone) ed il capitano del Lecce Mancosu (Lecce).

CLASSIFICA: Cittadella 6; Lecce, Reggiana, Empoli, Salernitana e Reggina 4; Venezia e Frosinone 3; Pisa, Cosenza, Monza, Spal e Pordenone 2; Cremonese, Vicenza, Ascoli, Pescara, Brescia, Chievo ed Entella 1.

di Marco Milan

