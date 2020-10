Serie B, 1°giornata: vincono solo Cittadella, Empoli e Venezia, ben 7 pareggi all’esordio

Read Time 1 Minute, 40 Second

La serie B 2020-2021 parte con ben 7 pareggi su 9 gare, solamente 3 vittorie (di cui 2 esterne) e ben 4 partite a reti bianche con appena 13 reti realizzate nella giornata d’esordio del torneo, partito dunque col freno a mano tirato.

Vincono pertanto solamente tre squadre nel turno inaugurale del nuovo campionato cadetto: in trasferta ottengono il successo il Cittadella che espugna Cremona per 2-0 e l’Empoli che con lo stesso punteggio vince a Frosinone nella gara più attesa di giornata; bottino pieno casalingo, invece, per il Venezia che fa suo il derby veneto contro il neopromosso Vicenza. Le altre gare, come detto, terminano tutte in parità: 0-0 finiscono Monza-Spal (coi brianzoli favoriti numero uno per la promozione che falliscono un calcio di rigore nel finale), Cosenza-Entella, Lecce-Pordenone e Pescara-Chievo, mentre più avvincenti sono gli incontri di Brescia dove i padroni di casa allenati dal veterano Delneri acciuffano sull’1-1 l’Ascoli guidato dal debuttante Bertotto, e di Salerno dove si decide tutto nel finale: un gran gol di Menez porta in vantaggio la Reggina, poi raggiunta da un’altra prodezza, firmata da Casasola, che permette alla nuova Salernitana di Castori di agguantare il pari. Assai avvincente, infine, la sfida tra Reggiana e Pisa, terminata 2-2 e che ha visto affrontarsi due squadre in forma e piene di entusiasmo, sentimento comune a molti nelle prime giornate e che andrà inevitabilmente a perdersi strada facendo per lasciar strada a quei calcoli che ben presto inizieranno a determinare la classifica.

Nessuna marcatura multipla nel primo turno stagionale: ad una rete troviamo infatti tutti i 13 calciatori andati in gol, ovvero Donnarumma (Brescia), La Mantia e Moreo (Empoli), Menez (Reggina), Benedetti ed Ogunseye (Cittadella), Cavion (Ascoli), Casasola (Salernitana), Mazzocchi e Muratore (Reggiana), Caracciolo e Vido (Pisa), Aramu (Venezia).

CLASSIFICA: Cittadella, Empoli e Venezia 3; Pisa, Reggiana, Ascoli, Brescia, Reggina, Salernitana, Chievo, Cosenza, Entella, Lecce, Monza, Pescara, Pordenone e Spal 1; Vicenza, Cremonese e Frosinone 0.

di Marco Milan

