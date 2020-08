Serie B, playoff: Chievo e Frosinone in semifinale, respinto il ricorso del Trapani

Read Time 1 Minute, 35 Second

Chievo-Spezia e Frosinone-Pordenone. Queste le semifinali dei playoff di serie B, queste le quattro squadre che si giocheranno l’accesso alla serie A raggiungendo le già promosse Benevento e Crotone.

Emozionanti le sfide preliminari che hanno visto il Chievo prevalere sull’Empoli in virtù del miglior piazzamento in campionato ed il Frosinone espugnare il campo del Cittadella. L’1-1 del Bentegodi è stato caratterizzato, oltre che dal prolungamento fino ai tempi supplementari, da tre calci di rigore, tutti falliti, il primo dai veneti con Djordjevic, gli altri due dai toscani con Ciciretti prima e La Mantia poi. I gol di Garritano per il vantaggio del Chievo e di Tutino per il pari dell’Empoli conducono la formazione di Aglietti a sfidare lo Spezia nella prima semifinale. Spettacolo anche a Cittadella dove i padroni di casa vanno in vantaggio per 2-0 grazie alla doppietta di Diaw, vengono raggiunti sul pari dal Frosinone, in gol con Salvi e Dionisi, prima del clamoroso epilogo ai tempi supplementari col gol di Ciano a meno di un minuto dal fischio finale; laziali in semifinale dove se la vedranno con la matricola Pordenone. Infine, decisione della Corte Federale sul ricorso presentato dal Trapani per la restituzione dei 2 punti di penalizzazione che avrebbe potuto stravolgere la classifica nella parte bassa: ricorso respinto, siciliani in serie C assieme a Juve Stabia e Livorno, e sfida playout confermata tra Perugia e Pescara.

In serie C, poi, sono tre i club non iscritti: il neopromosso Campodarsego aveva già rinunciato da qualche settimana, mentre Siena e Leonzio non sono riuscite a completare nei tempi l’iscrizione e ripartiranno dalle serie inferiori. Possono così festeggiare Ravenna e Giana Erminio che dopo la retrocessione in serie D maturata con la sconfitta nei playout verranno riammesse in C, e il Legnago, secondo dietro al Campodarsego e dunque con ogni probabilità ripescato al posto dei biancorossi padovani.

Marco Milan

