Formula 1, Ungheria: Hamilton non ha rivali, vince la gara e torna in testa al mondiale

Lewis Hamilton fa suo il gran premio di Ungheria, terza prova del 2020, vince la seconda gara su tre in stagione, conquista l’86.mo successo della carriera (-5 dal record di Schumacher), ottavo a Budapest e si riporta al comando della classifica iridata con la sensazione di un dominio che difficilmente lascerà scampo ai rivali, conducendolo al settimo titolo mondiale.

INARRESTABILE – Si sono arresi tutti in Ungheria alla supremazia di Lewis Hamilton, dominatore per tutto il fine settimana, autore di una pole position strepitosa (90.ma della carriera, settima a Budapest) e di una gara condotta sempre al comando senza alcun patema con l’onta per gli avversari di una sosta a 4 giri dalla fine con un vantaggio abissale da parte del campione del mondo che ha doppiato tutti in pista ad eccezione di Max Verstappen e di Bottas. Togliergli il settimo campionato (quarto consecutivo) sembra impresa titanica per tutti, a cominciare dal compagno di scuderia e proseguendo con i rivali che appaiono lontani anni luce dalle prestazioni del britannico e di una Mercedes superlativa.

MOTORE – Mercedes che, Red Bull esclusa, ha ormai creato un monopolio in Formula 1 grazie allo strapotere della scuderia regina e ai propulsori forniti alla Racing Point (a questo punto terza forza del campionato) e alla Williams che, da vettura materasso che era lo scorso anno, è diventata una monoposto in grado di giocarsi anche la zona punti. Il lavoro fatto a Stoccarda è avveniristico e la potenza in pista è imbarazzante con il presagio che almeno per quest’anno e per il prossimo le cose sono destinate a restare tali coi record dell’automobilismo pronti ad essere riscritti.

GLI ALTRI – A parte Hamilton, pilota di giornata in Ungheria è certamente Max Verstappen che partiva dalla settima piazza e che nel giro di ricognizione ha pensato bene di stampare la sua Red Bull contro il muro. Sembra tutto finito, ma i meccanici della scuderia austriaca fanno un capolavoro e gli permettono di partire; il resto, poi, lo fa il talento olandese, capace di guadagnare posizioni a raffica e difendere poi la piazza d’onore dall’assalto di Valtteri Bottas. Giornata da dimenticare, invece, per la McLaren dopo l’ottima prova in Austria: Sainz si classifica decimo e porta a casa appena un punto (poi tramutato in nono posto per la penalizzazione di Magnussen), meglio però del compagno di squadra Norris che chiude fuori dai primi dieci.

CONTI IN ROSSO – Continua poi a deludere la Ferrari che dimostra settimana dopo settimana di non essere affatto competitiva e di aver costruito una vettura altamente deficitaria sotto ogni aspetto. A Budapest le qualifiche di Vettel e Leclerc non erano neanche andate malissimo col quinto e sesto posto acciuffato a spese delle due Red Bull, ma in gara le monoposto italiane si sono confermate prive di spunto e di velocità, oltre ad aver avuto noie con le gomme per l’intero gran premio che Vettel ha chiuso sesto in costante affanno e Leclerc addirittura undicesimo, fuori dalla zona punti e battuto pure dal futuro compagno di squadra Sainz. Peggio di così difficilmente potrebbe andare.

RESOCONTO: 1. Hamilton (Mercedes); 2. Verstappen (Red Bull); 3. Bottas (Mercedes); 4. Stroll (Racing Point); 5. Albon (Red Bull); 6. Vettel (Ferrari); 7. Perez (Racing Point); 8. Ricciardo (Renault); 9. Sainz (McLaren); 10. Magnussen (Haas).

CLASSIFICA: 1. Hamilton 63; 2. Bottas 58; 3. Verstappen 33.

di Marco Milan

