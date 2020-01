Serie B, 20°giornata: il Benevento sbatte sul Pisa, pareggiano anche gli inseguitori

Read Time 1 Minute, 37 Seconds

Si ferma a 7 la serie di successi consecutivi del Benevento, bloccato sul pareggio casalingo da un Pisa battagliero e coriaceo che arresta la furia della capolista nel primo turno del nuovo anno.

Il pari della capolista, però, non rammarica o spaventa particolarmente la squadra di Filippo Inzaghi che mantiene un vantaggio cospicuo e massiccio sulle rivali, anch’esse fermate sul pareggio, in attesa di conoscere il risultato del Crotone nel derby calabrese col Cosenza, posticipo del lunedì. Pareggi per il Pordenone secondo in classifica a Frosinone (2-2), pari per il Cittadella a La Spezia, mentre ritrova la vittoria il Chievo che supera 2-0 il nuovo Perugia di Serse Cosmi che si ritrova così fuori dalla zona playoff, come l’Ascoli che cade 3-1 in casa del Trapani, vittorioso nonostante l’inferiorità numerica. Risorge la Salernitana che espugna per 2-1 l’Adriatico di Pescara e torna in corsa per gli spareggi promozione a cui clamorosamente si avvicina anche la Juve Stabia (13 punti conquistati nelle ultime 5 giornate) dopo l’avvio incerto e dopo il successo contro un Empoli ormai in caduta libera ed in piena zona playout ; stesso discorso per la Cremonese a cui non è bastato il ritorno in panchina di Rastelli per evitare l’ennesimo 0-0 casalingo, stavolta contro il Venezia. In zona retrocessione, infine, la vittoria del Trapani alimenta qualche speranza per la compagine di Castori, mentre il pirotecnico 4-4 tra Livorno ed Entella con tre reti fra l’89’ ed il 95′, spezza forse definitivamente i residui sogni di salvezza degli amaranto toscani.

La classifica dei marcatori del campionato cadetto è ancora comandata da Iemmello (Perugia), primatista con 15 reti. In seconda posizione resistono Marconi (Pisa) e Galano (Pescara) a quota 10, mentre sul podio Pettinari (Trapani) e Forte (Juve Stabia) raggiungono Simy (Crotone) e Diaw (Cittadella) a 9.

CLASSIFICA: Benevento 47; Pordenone 35; Crotone* 31; Cittadella ed Entella 30; Salernitana e Chievo 29; Frosinone 28; Ascoli, Perugia e Juve Stabia 27; Pescara 26; Pisa e Spezia* 25; Empoli e Venezia 23; Cremonese* 22; Cosenza* 20; Trapani 18; Livorno 13. *una partita in meno.

di Marco Milan

